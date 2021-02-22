Защитник «Барыса» Блэкер переведён в список травмированных
Защитник «Барыса» Джесси Блэкер переведён в список травмированных игроков, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что казахстанский хоккеист получил повреждение в матче с «Сибирью» (1:5). Защитник пропустит ближайшие встречи команды.
В нынешнем сезоне Блэкер принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+11" и 13 минутах штрафного времени.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Николая Заварухина.
«Сибирь» в гостях разгромила «Барыс», забросив 5 шайб
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