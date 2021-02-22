Бержерон сравнялся с Бобби Орром по очкам за «Бостон». Они делят 5-е место

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон отдал результативную передачу в матче с «Филадельфией Флайерз» (7:3), который прошёл на озере Тахо.



Теперь в активе канадца 359 шайб и 529 результативных передач в 1105 встречах НХЛ. Таким образом, на его счету стало 888 (359+529) очков. Бержерон повторил достижение Бобби Орра и вышел на 5-е место по очкам в истории клуба, сообщает официальная страница TSN StatsCentre в «Твиттере».



На 4-м месте Рик Миддлтон (898 очков), 3-е место занимает Фил Эспозито (1012), 2-е — Джонни Бьюсик (1339). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (1506).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.