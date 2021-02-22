Дюбуа прокомментировал первые очки за «Виннипег» после обмена из «Коламбуса»

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа поделился эмоциями от первых набранных за новую команду очков после матча с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ).
«Мои партнёры по звену Марк Шайфли и Блейк Уилер? Они играют умно как с шайбой, так и без неё. Есть не так много вещей, которые они не могут сделать на льду. Вижу, какая у них химия, пытаюсь читать их, пытаюсь оказаться в нужном месте.
Мой первый матч с 12 февраля? Приятно наконец выйти и сыграть, получить хороший пас от Уилера и просто забить, я почувствовал, что груз упал с плеч. А оставшуюся часть матча продолжать оказывать давление и становиться лучше», — приводит слова Дюбуа официальный сайт НХЛ.
Напомним, нападающий набрал в матче с «Кэнакс» 3 (2+1) очка. Это первые баллы 22-летнего канадца в составе «Джетс» после обмена из «Коламбус Блю Джекетс». Всего за «Виннипег» Дюбуа сыграл три матча.
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