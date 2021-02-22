Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кутюрье — о счёте 3:7 с «Бостоном»: в обороне «Флайерз» играли безответственно

Кутюрье — о счёте 3:7 с «Бостоном»: в обороне «Флайерз» играли безответственно
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье прокомментировал выступление голкипера «лётчиков» Картера Харта в матче с «Бостон Брюинз» (3:7).

«Нужно понимать, что он столкнулся со сложными условиями и необычной средой, к которой надо было приспособиться. Плюс в первом периоде ему в глаза светило солнце. Однако условия были одинаковы для всех. Нам просто нужно было играть лучше перед ним. Сегодня в обороне мы играли зачастую безответственно и не до конца выполняли свою работу», — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Харт стал самым молодым вратарём в истории НХЛ, кто принял участие в матче под открытым небом. На момент встречи с «Брюинз» ему было 22 года и 192 дня. Голкипер отразил 17 из 23 бросков по воротам, причём четыре шайбы Харт пропустил во втором периоде.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10 голами, Проворов набрал одно очко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021