Кутюрье — о счёте 3:7 с «Бостоном»: в обороне «Флайерз» играли безответственно

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье прокомментировал выступление голкипера «лётчиков» Картера Харта в матче с «Бостон Брюинз» (3:7).
«Нужно понимать, что он столкнулся со сложными условиями и необычной средой, к которой надо было приспособиться. Плюс в первом периоде ему в глаза светило солнце. Однако условия были одинаковы для всех. Нам просто нужно было играть лучше перед ним. Сегодня в обороне мы играли зачастую безответственно и не до конца выполняли свою работу», — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Харт стал самым молодым вратарём в истории НХЛ, кто принял участие в матче под открытым небом. На момент встречи с «Брюинз» ему было 22 года и 192 дня. Голкипер отразил 17 из 23 бросков по воротам, причём четыре шайбы Харт пропустил во втором периоде.
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