Протас — о выставочных матчах за «Вашингтон»: это была словно сказка

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас поделился воспоминаниями о выставочных матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз».
«Что почувствовал, когда зашёл в раздевалку, где Овечкин, Бекстрём? Это была словно сказка. Просто быть в раздевалке с хоккеистами, за которыми раньше следил и которыми восхищался по телевизору, — это нереальные эмоции.
Но самым главным было сохранять самоконтроль и не чувствовать давления. Когда выходишь на разминку, находишься в раздевалке с такими хоккеистами, ты словно получаешь их энергетику и становиться легче. Поэтому я особо не волновался.
Часто ли вспоминаю выставочный матч с «Чикаго», когда набрал 3 (1+2) очка, в овертайме начал голевую атаку и был признан первой звездой? В последнее время почти не вспоминаю. Всё в прошлом, это был лишь выставочный матч, возможность проявить себя. Да, матч получился хорошим. Но эйфории не было. В каждой следующей встрече надо доказывать свою конкурентоспособность.
Общаюсь ли с Александром Овечкиным? У меня есть его контакт, поздравлял с днём рождения. Он, кстати, ответил. Но не скажу, что мы общаемся и близко знакомы. А та клюшка, которую он подарил, хранится у брата дома в Витебске», — приводит слова Протаса пресс-служба минчан.
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