The Athletic: с Малкиным явно что-то не так, он выглядит медленным и не вовлечённым в игру

Обозреватель североамериканского издания The Athletic Дом Лущишин прокомментировал игру нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в сезоне-2020/2021.

В субботу Малкин сыграл против «Айлендерс» ещё один неудачный матч. Он заработал результативный пас, но при подсчёте игры пять на пять снова оказался не на той стороне таблицы: он получил лишь 31% по рейтингу ожидаемых голов и был на льду, когда «островитяне» дважды забили. С Малкиным явно что-то не так. Тройка Кросби по-прежнему неплохо действует при игре пять на пять (57% ожидаемых голов), а Малкин просто не был самим собой. Он выглядит на шаг медленнее, чем обычно, и гораздо менее вовлечён в игру, что может быть более тревожным признаком. Малкин — это сила, когда он в своей игре, когда он способен доминировать своей техникой и мощью, но такие моменты случаются всё реже. Он плохо управлял шайбой, передачи были нечёткими, решения — подозрительными.

В нынешнем сезоне он ещё не играл как элитный хоккеист, но его поклонники всё ещё предполагают, что он сможет прийти в норму и добиться желаемого результата. В конце концов, он же Малкин.

Однако время никого не ждёт, и Евгению сейчас 34 года — это возраст, когда многие игроки стремительно сдают. Есть и другие причины, по которым он испытывает трудности — это отсутствие «химии» с Джейсоном Цукером, удаление Брайана Раста из его тройки и невозможность тренироваться до начала сезона. Пока сезон ещё не добрался до половины и рано говорить, является ли это признаком тревожного будущего. Карьера Малкина достойна Зала славы, но справедливо задаться вопросом, не догнал ли его возраст, и не является ли это началом конца для Малкина, как элитного игрока», — отметил Лущишин.

На счету Малкина 10 (3+7) очков и показатель полезности «-4» в 16 матчах регулярного чемпионата.