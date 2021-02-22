«Какие-то бабкины сплетни!» Депутат Лебедев прокомментировал слова Назарова о Панарине

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Какие-то бабкины сплетни! Какой-то полутренер, получеловек что-то вспомнил о Панарине. Что Назаров тогда молчал? Давайте напишем, что Панарин ещё в антипутинских выступлениях участвовал. И новость — бред, и история 10-летней давности — бред. Уголовного дела нет. Состава преступления нет. Этой девушки тоже нет. Назаров этот либо проснулся с алкоголя, либо перебрал и решил что-то вспомнить», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В нынешнем сезоне 29-летний Панарин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».