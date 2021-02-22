«Автомобилист» объявил состав на выездную серию

Сегодня, 22 февраля, екатеринбургский «Автомобилист» отправился на заключительный выезд в регулярном чемпионате КХЛ, информирует официальный сайт клуба. Уральская команда сыграет с московским «Динамо» и ХК «Сочи».

В поездку тренерский штаб взял 27 хоккеистов.

Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин.

Защитники: Сергей Зборовский, Максим Березин, Корбиниан Хольцер, Михаил Мамкин, Александр Щемеров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский.

Нападающие: Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Дмитрий Жукенов, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Илья Захаров, Алексей Макеев.