«Автомобилист» объявил состав на выездную серию
Сегодня, 22 февраля, екатеринбургский «Автомобилист» отправился на заключительный выезд в регулярном чемпионате КХЛ, информирует официальный сайт клуба. Уральская команда сыграет с московским «Динамо» и ХК «Сочи».
В поездку тренерский штаб взял 27 хоккеистов.
Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин.
Защитники: Сергей Зборовский, Максим Березин, Корбиниан Хольцер, Михаил Мамкин, Александр Щемеров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский.
Нападающие: Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Дмитрий Жукенов, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Илья Захаров, Алексей Макеев.
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