«Рейнджерс» выступили с заявлением по обвинению Панарина в избиении 18-летней девушки

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» выступила с официальным заявлением, в котором была представлена позиция клуба в отношении информации об обвинении в избиении девушки в адрес нападающего команды Артемия Панарина.
«Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция устрашения за то, что он открыто высказывался о недавних политических событиях. Артемий потрясён и озабочен и некоторое время проведёт вне расположения команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать вместе с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — говорится в сообщении клуба.
Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.
- 22 февраля 2021
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