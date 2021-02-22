Кожевников — о ситуации с Панариным: считаю, что Назаров прав. У человека наболело

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
«Считаю, что Назаров прав. Не знаю всех вещей, но если это было, то он прав. Если это ложь, то я не знаю… Но Назаров неглупый человек. У человека наболело. У меня тоже бывают к Панарину претензии. Жизни не видел, а начинает философствовать, хотя и близко не Ницше. Артемий — великий игрок, но это не значит, что он должен давать нам рекомендации, как жить», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне 29-летний Панарин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».
- 22 февраля 2021
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