Зеграс — о вызове в «Анахайм»: я ждал этого с тех пор, как встал на коньки

Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс прокомментировал свой вызов в основной состав из клуба АХЛ «Сан-Диего Галлз».

«Я взволнован, очень взволнован. С тех пор, как я встал коньки, я ждал этого. Я думал, что хорошо играл в «Сан-Диего», у нас был большой командный успех. Я сделал всё, что мог, чтобы помочь команде, и, очевидно, мы получили к отличному началу. Я готов к работе.

Это мечта каждого ребёнка — сыграть в НХЛ, и то, чего я ждал долгое время. Это то, чего ждала моя семья. Это будет особенный день, когда это произойдёт», — приводит слова Зеграса пресс-служба клуба.

Напомним, что проспект «Анахайма» Зеграс был признан самым ценным игроком МЧМ-2021. В составе сборной США он выиграл золотые медали. Также Тревор выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.