Плющев: в Америке очень щепетильные люди. У Панарина могут быть проблемы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Чтобы что-то опровергать, нужно знать наверняка. Была такая ситуация или нет, не знаю. Это было 11 лет назад.

Отпуск Панарина с этой историей и связан. В Америке очень щепетильные люди и очень дорожат своим имиджем. Я не понимаю, почему они по всем вопросам, если кто-то что-то скажет, сразу начинают это раздувать. Хотя я не знаю. Мне не совсем эта ситуация понятна. Возможно, они взяли паузу, чтобы выяснить что-то. Но, я думаю, если ситуация подтвердится, у Артемия могут быть проблемы. Какие? Я не знаю, что они будут предпринимать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.