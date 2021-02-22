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Строум: Панарин — отличный образец для подражания для меня и многих молодых парней

Строум: Панарин — отличный образец для подражания для меня и многих молодых парней
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил форварда Артемия Панарина в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

«Я не могу сказать слишком много, но он в надёжных руках. Он хороший человек, хороший товарищ по команде. Он был отличным образцом для подражания для меня и многих молодых парней», — приводит слова Строума обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 29-летний Панарин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Панарин взял отпуск в «Рейнджерс» после обвинений в избиении 18-летней девушки
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