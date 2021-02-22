Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал обвинения в адрес Панарина

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал слова бывшего наставника «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил форварда Артемия Панарина в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

«Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его», — приводит слова Строума обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.