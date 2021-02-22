Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал обвинения в адрес Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал слова бывшего наставника «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил форварда Артемия Панарина в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его», — приводит слова Строума обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 22 февраля 2021
-
21:55
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
21:00
-
20:43
-
20:42
-
20:25
-
20:24
-
19:55
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:20
-
19:06
-
18:35
-
18:10
-
17:43
-
17:10
-
16:47
-
16:14
-
15:55
-
15:28
-
15:01
-
14:50
-
14:31
-
14:07
-
13:57
-
13:30
-
12:53
-
12:10
-
11:58
-
11:43
-
11:16
-
10:54