НХЛ поддержала Артемия Панарина после обвинений в избиении девушки
Национальная хоккейная лига поддержала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина после обвинений в избиении девушки. Об этом говорится в заявлении лиги, которое опубликовал обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен в своём «твиттере».
«Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и будем следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».
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