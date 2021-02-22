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«Йокерит» разгромил «Витязь» в домашнем матче КХЛ

«Йокерит» разгромил «Витязь» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

По два очка в составе победителей набрали Петер Регин (1+1), Джордан Шрёдер (1+1), Юлиус Юнттила (1+1), Никлас Фриман (1+1) и Брайан О'Нилл (0+2). Голкипер «Йокерита» Самуэль Юкури отразил 19 бросков. Единственную шайбу у «Витязя» забросил Даниил Пыленков.

Это третье кряду поражение подмосковного клуба. Завтра, 23 февраля, команды вновь проведут матч в Хельсинки. Начало встречи — в 19:30 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Регин (О'Нилл, Грант) – 07:47' (5x4)   2:0 Шрёдер (Крейчик, Кивистё) – 21:18' (5x5)   2:1 Пыленков (Ержабек) – 30:12' (5x4)   3:1 Йенсен (Регин, Юнттила) – 48:28' (5x5)   4:1 Фриман (О'Нилл, Шрёдер) – 49:15' (5x5)   5:1 Юнттила (Мяэналанен, Фриман) – 52:08' (en)
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