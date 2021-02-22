«Йокерит» разгромил «Витязь» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

По два очка в составе победителей набрали Петер Регин (1+1), Джордан Шрёдер (1+1), Юлиус Юнттила (1+1), Никлас Фриман (1+1) и Брайан О'Нилл (0+2). Голкипер «Йокерита» Самуэль Юкури отразил 19 бросков. Единственную шайбу у «Витязя» забросил Даниил Пыленков.

Это третье кряду поражение подмосковного клуба. Завтра, 23 февраля, команды вновь проведут матч в Хельсинки. Начало встречи — в 19:30 мск.