Каменский: сложно сказать, как могут наказать Панарина

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«По словам Назарова, всё произошло в 2011 году, а не сейчас. Честно говоря, я никогда не попадал в такие истории, поэтому не знаю, как на это может отреагировать руководство НХЛ. Да, всем памятна история Вячеслава Войнова, которого обвиняли в домашнем насилии. Но тогда всё происходило по горячим следам, а тут прошло десять лет. Мало ли что там было! Панарин тогда даже не играл в НХЛ. Это уже в лиге за своими хоккеистами тщательно следят. Сложно сказать, как могут наказать Артемия», — приводит слова Каменского «RT на русском».
В нынешнем сезоне 29-летний Панарин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».
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