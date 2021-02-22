Волчков: нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая про Панарина

Олимпийский чемпион Александр Волчков прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«Конечно, вопросы в первую очередь следует задавать непосредственным участникам этой истории. На мой взгляд, творится просто чёрт-те что. Какие только подробности не всплывают спустя годы… К сожалению, как в мире вообще, так и в спорте в частности сегодня царят нечеловеческие отношения. Вообще, нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю. Может, он таким образом хочет найти себе работу?» — приводит слова Волчкова «RT на русском».
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «–3».
- 22 февраля 2021
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