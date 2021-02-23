«Даллас» проиграл «Флориде» несмотря на 49 сейвов Худобина
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл и Александр Барков. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
У «Далласа» единственный гол забил Блейк Комо. Вратарь Антон Худобин совершил 49 сейвов из 51 броска. Форвард Денис Гурьянов за 19.01 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд в сезоне.
Следующие матчи 25 и 26 февраля команды проведут между собой, затем «Флорида» 28 февраля и 2 марта примет «Каролину Харрикейнз», а «Даллас» в эти же даты сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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