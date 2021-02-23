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«Даллас» проиграл «Флориде» несмотря на 49 сейвов Худобина

«Даллас» проиграл «Флориде» несмотря на 49 сейвов Худобина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл и Александр Барков. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

У «Далласа» единственный гол забил Блейк Комо. Вратарь Антон Худобин совершил 49 сейвов из 51 броска. Форвард Денис Гурьянов за 19.01 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд в сезоне.

Следующие матчи 25 и 26 февраля команды проведут между собой, затем «Флорида» 28 февраля и 2 марта примет «Каролину Харрикейнз», а «Даллас» в эти же даты сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Комо (Робертсон) – 04:29' (5x5)   1:1 Экблад (Уигар, Юбердо) – 28:41' (5x5)   2:1 Яндл – 38:18' (5x5)   3:1 Барков – 59:32' (en)
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