«Тампа» обыграла «Каролину», Сергачёв сделал результативную передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва из 36 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.28 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Форвард Александр Волков провёл на льду 9.42, его показатель полезности составил «0».

За «Каролину» дубль оформил Йеспер Фаст. Форвард Андрей Свечников за 18.40 на льду нанёс два броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Следующие матчи 25 и 26 февраля команды проведут между собой, затем «Тампа» 28 февраля и 2 марта примет «Даллас Старз», а «Каролина» в эти же даты сыграет с «Флоридой Пантерз».