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«Тампа» обыграла «Каролину», Сергачёв сделал результативную передачу

«Тампа» обыграла «Каролину», Сергачёв сделал результативную передачу
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва из 36 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.28 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Форвард Александр Волков провёл на льду 9.42, его показатель полезности составил «0».

За «Каролину» дубль оформил Йеспер Фаст. Форвард Андрей Свечников за 18.40 на льду нанёс два броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Следующие матчи 25 и 26 февраля команды проведут между собой, затем «Тампа» 28 февраля и 2 марта примет «Даллас Старз», а «Каролина» в эти же даты сыграет с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фаст (Нечас, Бин) – 13:27' (5x5)   1:1 Стэмкос (Хедман, Палат) – 22:26' (5x4)   1:2 Хедман (Сергачёв, Стэмкос) – 27:12' (5x5)   2:2 Фаст (Песке, Хэмилтон) – 39:15' (5x4)   2:3 Палат (Рутта, Пойнт) – 48:04' (5x5)   2:4 Киллорн (Чернак) – 59:20' (en)
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