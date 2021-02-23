«Калгари» победил «Торонто», Михеев и Барабанов без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. Российский голкипер Артём Загидуллин участия в матче не принимал.

Форвард «Торонто» Илья Михеев за 11.18 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой нападающий Александр Барабанов за 11.13 на льду совершил три броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

В следующем матче 25 февраля команды сыграют между собой, затем «Калгари» 26, 27 февраля и 2 марта проведёт встречи с «Оттавой Сенаторз», а «Торонто» 28 февраля и 2 марта сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».