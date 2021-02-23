Мэттью Ткачук превзошёл своего отца по возрасту, в котором забил 100-й гол в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. Для Ткачука заброшенная шайба стала 100-й за карьеру в НХЛ. Примечательно, что он стал самым молодым членом своей семьи по возрасту, в котором смог покорить этот рубеж. Мэттью забил юбилейный гол в лиге в возрасте 23 лет 73 дней, тогда как его отец Кит отличился в возрасте 23 лет 213 дней.
Форвард «Торонто» Илья Михеев за 11.18 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Другой нападающий Александр Барабанов за 11.13 на льду совершил три броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».
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