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Патрик Хёрнквист подрался с соотечественником Йоном Клингбергом в матче НХЛ

Патрик Хёрнквист подрался с соотечественником Йоном Клингбергом в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:1.

На 37-й минуте матча произошёл довольно редкий эпизод для матча в НХЛ. В драке сошлись шведские хоккеисты — нападающий «пантер» Патрик Хёрнквист и защитник «звёзд» Йон Клингберг. Игроки получили по пять минут штрафа.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл и Александр Барков. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

У «Далласа» единственный гол забил Блейк Комо. Вратарь Антон Худобин совершил 49 сейвов после 51 броска. Форвард Денис Гурьянов за 19.01 на площадке нанёс один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд.

«Даллас» проиграл «Флориде», несмотря на 49 сейвов Худобина
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