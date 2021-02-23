Патрик Хёрнквист подрался с соотечественником Йоном Клингбергом в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:1.
На 37-й минуте матча произошёл довольно редкий эпизод для матча в НХЛ. В драке сошлись шведские хоккеисты — нападающий «пантер» Патрик Хёрнквист и защитник «звёзд» Йон Клингберг. Игроки получили по пять минут штрафа.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл и Александр Барков. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
У «Далласа» единственный гол забил Блейк Комо. Вратарь Антон Худобин совершил 49 сейвов после 51 броска. Форвард Денис Гурьянов за 19.01 на площадке нанёс один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд.
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