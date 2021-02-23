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Шведский защитник Виктор Хедман вышел на пятое место по очкам в истории «Тампы»

Шведский защитник Виктор Хедман вышел на пятое место по очкам в истории «Тампы»
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Швед Хедман также отметился результативной передачей, благодаря чему вышел на пятое место по очкам в истории «Тампы». В активе Виктора стало 490 очков в 778 матчах, он превзошёл результат канадского форварда Брэда Ричардса (449 баллов в 552 встречах).

Клубный рекорд принадлежит канадцу Мартену Сан-Луи (953 очка в 972 матчах). Следом располагается соотечественник Венсан Лекавалье (874 балла в 1037 встречах). Топ-3 замыкает капитан «молний» Стэмкос, набравший 849 очков в 817 матчах. Четвёртое место занимает россиянин Никита Кучеров, на счету которого 547 баллов в 515 встречах.

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