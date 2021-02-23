«Колорадо» дома проиграл «Вегасу», Ничушкин без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Так (2) и Джонатан Маршессо. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин за 11.26 на площадке сделал один бросок по воротам соперника, показатель полезности игрока составил «0».

Это поражение стало для «Эвеланш» первым после двух побед подряд. Для «Голден Найтс» это первая победа после двух подряд проигранных встреч. Следующий матч 26 февраля «Вегас» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Колорадо» 25 февраля примет «Миннесоту Уайлд».

Ранее в рамках игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» победил «Сент-Луис Блюз» (3:0), «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2), «Каролина Харрикейнз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4), «Флорида Пантерз» победил «Даллас Старз» (3:1), а «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Калгари Флэймз» (0:3).