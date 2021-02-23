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Боунесс: Худобин был единственной причиной, по которой этот матч можно назвать хоккеем

Боунесс: Худобин был единственной причиной, по которой этот матч можно назвать хоккеем
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:3). По итогам матча второй звездой признан голкипер «Старз» Антон Худобин. Российский вратарь отразил 49 бросков из 51, а третья шайба была заброшена в пустые ворота.

«Как жаль, что мы упустили отличную игру нашего вратаря. Это был лучший матч Антона за весь сезон. Без него мы бы, наверное, проиграли бы со счётом 1:8. Антон был единственной причиной, по которой этот матч можно назвать хоккеем. Перед ним никого не было. Никто не выполнил свою работу, а Худобин был великолепен. Могли ли мы украсть одно очко? Да, в третьем периоде шансы были. Заработали ли мы его? Однозначно нет», — констатировал Боунесс.

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