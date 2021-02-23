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Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе», Кныжов неудачно подрался

Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе», Кныжов неудачно подрался
Хоккей / НХЛ 0
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу гостей.

Одним из главных героев матча стал российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Бывший форвард ЦСКА сначала отметился результативной передачей, а уже в следующей атаке отличился самостоятельно, забросив четвёртую шайбу в сезоне и за карьеру в НХЛ. Голевая передача стала для Кирилла девятой. Норвежский форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло набрал 4 (1+3) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бёрнс (Майер, Балцерс) – 00:45' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Раск, Капризов) – 07:49' (5x5)   1:2 Капризов (Цуккарелло, Суси) – 08:00' (5x5)   1:3 Коул (Хартман, Фолиньо) – 23:36' (5x5)   1:4 Фолиньо (Хартман, Паризе) – 30:48' (5x5)   2:4 Кутюр (Кейн, Лабанк) – 31:57' (5x5)   2:5 Бродин (Цуккарелло, Раск) – 37:25' (5x4)   2:6 Раск (Коул, Цуккарелло) – 56:57' (5x4)

На 18-й минуте матча подрались российский защитник хозяев Николай Кныжов и американский форвард гостей Маркус Фолиньо. Первая драка Кныжова за карьеру в НХЛ сложилась неудачным образом для россиянина. Фолиньо разбил Николаю лицо, и лайнсмены остановили бой.

Американский форвард разбил Кныжову лицо в его первой драке в НХЛ
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