Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе», Кныжов неудачно подрался

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу гостей.
Одним из главных героев матча стал российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Бывший форвард ЦСКА сначала отметился результативной передачей, а уже в следующей атаке отличился самостоятельно, забросив четвёртую шайбу в сезоне и за карьеру в НХЛ. Голевая передача стала для Кирилла девятой. Норвежский форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло набрал 4 (1+3) очка.
На 18-й минуте матча подрались российский защитник хозяев Николай Кныжов и американский форвард гостей Маркус Фолиньо. Первая драка Кныжова за карьеру в НХЛ сложилась неудачным образом для россиянина. Фолиньо разбил Николаю лицо, и лайнсмены остановили бой.
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