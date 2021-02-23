Куинн: сложно пережить потерю Панарина, но «Рейнджерс» нужно найти способ это сделать

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал решение нападающего Артемия Панарина уйти в отпуск из-за обвинений в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

«Знаю, что будет много вопросов об Артемии, но клуб уже выпустил заявление, и мне нечего добавить кроме того, что этому человеку не всё равно, и его волнуют вещи, относящиеся не только к хоккею. Мы здесь, чтобы поддержать его. Мы — единая команда. Коллектив заботится друг о друге на льду и вне его. Клуб проводит феноменальную работу, поддерживая всех своих сотрудников. Мы собираемся помочь Артемию пережить это непростое время.

Этот сезон уникален с разных точек зрения, происходит множество событий, которые мы не контролируем, и которых не ждём. Произошедшего сегодня мы тоже не ждали, но мы будем оставаться единой командой. С хоккейной точки зрения сложно пережить потерю Артемия, но нам нужно найти способ это сделать. И ребята это понимают», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.