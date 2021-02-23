Куинн: сложно пережить потерю Панарина, но «Рейнджерс» нужно найти способ это сделать

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал решение нападающего Артемия Панарина уйти в отпуск из-за обвинений в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«Знаю, что будет много вопросов об Артемии, но клуб уже выпустил заявление, и мне нечего добавить кроме того, что этому человеку не всё равно, и его волнуют вещи, относящиеся не только к хоккею. Мы здесь, чтобы поддержать его. Мы — единая команда. Коллектив заботится друг о друге на льду и вне его. Клуб проводит феноменальную работу, поддерживая всех своих сотрудников. Мы собираемся помочь Артемию пережить это непростое время.
Этот сезон уникален с разных точек зрения, происходит множество событий, которые мы не контролируем, и которых не ждём. Произошедшего сегодня мы тоже не ждали, но мы будем оставаться единой командой. С хоккейной точки зрения сложно пережить потерю Артемия, но нам нужно найти способ это сделать. И ребята это понимают», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
- 23 февраля 2021
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:39
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:24
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:34
-
07:13
-
07:05
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:34
-
03:45
-
02:49
-
02:17
- 22 февраля 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:24
-
22:45
-
22:26
-
22:13