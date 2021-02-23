«Аризона» впервые за 15 лет выиграла в основное время матч, отыграв дефицит в три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак (2), Дерик Брассар и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин за 11.24 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
В ходе матча «Койотс» отыгрались со счёта 0:3. Это всего лишь четвёртый случай в истории команды, когда ей удалось отыграть дефицит в три шайбы и выиграть в основное время. В последний раз такое случалось в январе 2006 года в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Аризона» 27 и 28 февраля примет «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм Дакс» 28 февраля сыграет с «Вегас Голден Найтс».
- 23 февраля 2021
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:39
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:24
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:34
-
07:13
-
07:05
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:34
-
03:45
-
02:49
-
02:17
- 22 февраля 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:24
-
22:45
-
22:26
-
22:13