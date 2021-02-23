«Аризона» впервые за 15 лет выиграла в основное время матч, отыграв дефицит в три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак (2), Дерик Брассар и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин за 11.24 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

В ходе матча «Койотс» отыгрались со счёта 0:3. Это всего лишь четвёртый случай в истории команды, когда ей удалось отыграть дефицит в три шайбы и выиграть в основное время. В последний раз такое случалось в январе 2006 года в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Аризона» 27 и 28 февраля примет «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм Дакс» 28 февраля сыграет с «Вегас Голден Найтс».