Фридман — о ситуации с Панариным: мы живём в Америке и можем плохо понимать русских

Известный североамериканский хоккейный эксперт Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который взял временный отпуск после выдвинутых обвинений из России в избиении девушки в 2011 году.

«Мне бы не хотелось пускаться в развитие каких-то теорий относительно ситуации с Панариным. Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, — посмотреть, как будет всё развиваться и чего это будет стоить россиянину. Мы живём в Северной Америке, о России мы только читаем, и я не уверен, насколько хорошо мы понимаем русских. Это может быть очень запутанно и сложно для нашего понимания. Это не хоккейная история, это политическая история.



Известно, что Панарин поддерживал оппозицию действующей власти в России. Это очень сложный момент, это вызов. Повторюсь, для людей в Северной Америке всё это может быть слишком сложно для понимания, а Панарину сейчас необходим воздух, необходимо время и свободное пространство. «Рейнджерс» поддержали его, но, конечно, клуб хочет как можно быстрее вернуть на лёд одного из своих лучших и самых популярных игроков. Тот факт, что одноклубники и команда поддержали Артемия, — это не сюрприз.



Что касается реакции НХЛ, то лига наверняка организует своё собственное расследование и будет пытаться узнать то, что будет в её силах. Конечно, лига будет общаться с «Рейнджерс», но самое умное — это спокойно разобраться и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Очевидно, что пока позиция организации выглядит так, что она поддерживает игрока», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.