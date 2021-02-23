NY Post: Назаров может пытаться ещё больше уменьшить шансы Панарина на Олимпиаду

Обозреватель издания NY Post Молли Уолкер поделилась информации о решении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина уйти в отпуск из-за обвинений в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«После публикации поста в «Инстаграме» от 21 января Артемий опасался, что его шансы на Олимпиаду значительно понизились. Теперь тренер Назаров может пытаться ещё больше уменьшить шансы Панарина на Олимпиаду», — полагает Уолкер.
21 января российский нападающий опубликовал в «Инстаграме» пост с фотографией семьи российского оппозиционера Алексея Навального, сопроводив сообщение хештегом #свободунавальному. Спустя месяц Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.
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