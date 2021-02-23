Шипачёв — о девяти победах в 10 матчах: уверен, что «Динамо» не достигло своего пика

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о последних результатах команды в регулярном чемпионате КХЛ. В последних 10 матчах бело-голубые одержали девять побед, потерпев одно поражение за пределами основного времени.

«Уверен, что команда не достигла своего пика. В тренерском штабе есть обученные люди, которые помогают нам набирать форму. Иван Скобрев – хороший специалист. Он всегда держит нас в тонусе.

Мы играем под нагрузками? Конечно. Мы три дня подряд работали по программе Владимира Васильевича. Понимали, что легко точно не будет. После паузы особенно тяжело было начинать первый период в Минске. Сейчас мы потихоньку вкатываемся. Повторюсь, у тренерского штаба есть план нашей подготовки к плей-офф. Они придерживаются его, а нам остаётся только слушать, что выполнять», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.