«Красные против «синего». Заголовок NY Post — о скандале с Панариным
Крупнейшее издание Нью-Йорка NY Post поместило фотографию нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на обложку издания после скандала с участием россиянина.
«Красные против «синего». Критикующий Путина Панарин взял отпуск после сомнительного русского репортажа, утверждающего о насилии в 2011 году», — написано на обложке.
Напомним, что 21 января российский нападающий опубликовал в «Инстаграме» пост с фотографией семьи российского оппозиционера Алексея Навального, сопроводив сообщение хештегом #свободунавальному. Спустя месяц Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку. После публикации этого сообщения Панарин ушёл в отпуск.
NY Post: Назаров может пытаться ещё больше уменьшить шансы Панарина на Олимпиаду
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