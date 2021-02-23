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«Локомотив» обыграл «Торпедо», продлив победную серию до четырёх матчей

«Локомотив» обыграл «Торпедо», продлив победную серию до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Андрея Скабелки, продлившей победную серию до четырёх матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Хозяева открыли счёт на восьмой минуте первого периода усилиями Егора Коршкова. Гости отыгрались уже спустя минуту благодаря точному броску Дамира Жафярова. Ещё через две минуты нападающий «Локомотива» Андре Петерссон во второй раз в матче вывел команду вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Коршков (Петерссон) – 07:31' (5x5)   1:1 Жафяров – 08:14' (5x5)   2:1 Петерссон (Ткачёв) – 10:11' (5x5)   3:1 Красковский (Коваленко) – 22:05' (5x5)   4:1 Алексеев (Марченко, Рафиков) – 30:59' (5x4)

Шайба шведского форварда в итоге оказалась победной, потому что в дальнейшем забивали исключительно игроки «железнодорожников». Во втором периоде отличились Павел Красковский и Денис Алексеев, а в заключительной трети счёт на табло не изменился.

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