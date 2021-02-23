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«Динамо» М — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Динамо» М — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и «Автомобилист» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 23 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;
Бойков, Брызгалов, Круглов — Шипов — Муранов.

«Автомобилист»:

Гросс (Фомин),
Трямкин — Хольцер, Макеев — Дацюк — Жукенов;
Дженоуэй — Зборовский, Голышев — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Василевский, Белоусов — Куликов — Секстон;
Зайцев — Щемеров, Бочаров — Протапович — Захаров.

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