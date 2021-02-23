«Динамо» М — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Московское «Динамо» и «Автомобилист» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 23 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;
Бойков, Брызгалов, Круглов — Шипов — Муранов.
«Автомобилист»:
Гросс (Фомин),
Трямкин — Хольцер, Макеев — Дацюк — Жукенов;
Дженоуэй — Зборовский, Голышев — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Василевский, Белоусов — Куликов — Секстон;
Зайцев — Щемеров, Бочаров — Протапович — Захаров.
- 23 февраля 2021
-
16:14
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
12:30
-
12:25
-
11:58
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:39
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:24
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:34
-
07:13
-
07:05
-
06:52
-
06:46
-
06:44
-
06:07