«Динамо» М — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Московское «Динамо» и «Автомобилист» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Встреча состоится сегодня, 23 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;

Бойков, Брызгалов, Круглов — Шипов — Муранов.

«Автомобилист»:

Гросс (Фомин),

Трямкин — Хольцер, Макеев — Дацюк — Жукенов;

Дженоуэй — Зборовский, Голышев — Холланд — Мэйсек;

Арзамасцев — Василевский, Белоусов — Куликов — Секстон;

Зайцев — Щемеров, Бочаров — Протапович — Захаров.