Спиридонов: тренеры минского «Динамо» смогли доказать свою состоятельность

Бывший нападающий минского «Динамо» Максим Спиридонов прокомментировал выход белорусского клуба в плей-офф КХЛ.

«Что стало самым удивительным в сегодняшнем «Динамо»? То, как себя проявили молодые игроки. Их в «Динамо» практически половина состава, а команда сумела пробиться в плей-офф. Я считаю, что это грандиозный успех. Таким достижением можно гордиться, и об этом нужно говорить. Думаю, «Динамо» — единственная команда, которая смогла пробиться в плей-офф с таким количеством дебютантов. Это большая заслуга тренеров. Хотя в прошлом году было много негативных моментов, но руководство поверило в тренерский штаб. А тренеры смогли доказать свою состоятельность и дать результат.

Наверное, те команды, которые вышли в плей-офф, делали всё чуть правильнее, быстрее, возможно, даже на полшага. Но этого полушага в плей-офф на таком высоком уровне вполне достаточно, чтобы опередить своих соперников и быть в восьмёрке. Мы видим на примере «Витязя», который сейчас за бортом плей-офф и отстаёт на три очка от заветной восьмёрки, – команде не хватило каких-то мелочей, чтобы быть у цели.

Что нужно сделать минскому «Динамо», чтобы пройти первый раунд? Я вижу, как у парней здорово получается действовать в атаке. Я бы пожелал ребятам, которые делали разницу в этом году, да и всем, кто играет в нападении, побольше рисковать и не бояться брать на себя игру. Пускай плей-офф на них не давит, не нужно замыкаться и закрепощаться, надо играть с такой же лёгкостью. Да, риск иногда бывает не оправдан, но за счёт атаки «Динамо» в этом году достигло успеха. Безусловно, играют все: и защита, и нападение, и вратари. Но я считаю, что решить должны именно игроки атаки», — приводит слова Спиридонова пресс-служба клуба.