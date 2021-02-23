«Ак Барс» в овертайме одолел «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Артём Галимов. Два очка в составе «Ак Барса» набрал Кирилл Петров. Голкипер хозяев Тимур Билялов отразил 19 бросков. У «Барыса» отличились Кёртис Валк, Даррен Диц и Фил Вароне.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Барыс» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 25 февраля.