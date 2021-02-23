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«Ак Барс» в овертайме одолел «Барыс»

«Ак Барс» в овертайме одолел «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Артём Галимов. Два очка в составе «Ак Барса» набрал Кирилл Петров. Голкипер хозяев Тимур Билялов отразил 19 бросков. У «Барыса» отличились Кёртис Валк, Даррен Диц и Фил Вароне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Барыс» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Валк (Диц, Карлссон) – 19:23' (5x4)   0:2 Диц (Вароне, Фрэттин) – 31:02' (5x5)   1:2 Тихонов (Доус, Яруллин) – 34:03' (5x5)   2:2 Юдин (Петров, Рукавишников) – 50:41' (5x5)   2:3 Вароне (Виделль) – 51:32' (5x5)   3:3 Петров (Кормье) – 52:35' (5x5)   4:3 Галимов (Воронков, Викстранд) – 60:53' (3x3)
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