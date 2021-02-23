«Динамо» М — «Автомобилист»: Владислав Гросс пропустил три шайбы и был заменён

В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичное «Динамо» принимает «Автомобилист» (4:0, завершился первый период).
Начало первого периода сложилось для гостей крайне неудачно. Уже к 10-й минуте они проигрывали со счётом 0:3. После этого тренерский штаб «Автомобилиста» сменил вратаря, Владислав Гросс уступил место в воротах Леониду Фомину.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 23 февраля 2021
-
17:42
-
17:40
-
17:10
-
17:04
-
16:44
-
16:14
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
12:30
-
12:25
-
11:58
-
11:40
-
11:08
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:39
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
08:45
-
08:24
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:34
-
07:13