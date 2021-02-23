«Динамо» М — «Автомобилист»: Владислав Гросс пропустил три шайбы и был заменён

В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичное «Динамо» принимает «Автомобилист» (4:0, завершился первый период).

Начало первого периода сложилось для гостей крайне неудачно. Уже к 10-й минуте они проигрывали со счётом 0:3. После этого тренерский штаб «Автомобилиста» сменил вратаря, Владислав Гросс уступил место в воротах Леониду Фомину.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.