Немировски — о 1:4: «Торпедо» слабо выглядело физически, ребята были словно уставшие

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Ужасная игра с нашей стороны. Сегодня слабо выглядели физически, ребята были словно уставшие. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые болели на стадионе и у экранов телевизоров. Сейчас необходимо как можно быстрее забыть этот матч, восстановиться и готовиться к двум следующим перед плей-офф. Очень важно провести их на высоком уровне, близком к играм на вылет.

Вопросы к игрокам есть, по всем голам. Но более важный вопрос — почему у команды такое состояние. Все выглядели очень уставшими, хотя обычно у нас живая «лавка», энергия передаётся друг другу», — приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.