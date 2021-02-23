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Вадим Шипачёв вышел на чистое четвёртое место по очкам в истории чемпионатов России

Вадим Шипачёв вышел на чистое четвёртое место по очкам в истории чемпионатов России
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает «Автомобилист». Идёт второй период, счёт — 6:0.

Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки в 733 очка за карьеру в чемпионатах России. 33-летний форвард вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории отечественных чемпионатов, превзойдя результат президента КХЛ Алексея Морозова (732).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующей целью Вадима является результат Максима Сушинского (818). Рекорд принадлежит нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину (1202). Второе место занимает форвард «Ак Барса» Данис Зарипов (963).

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