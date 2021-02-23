Михаил Мальцев переведён в запасной состав «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев переведён в запасной состав команды, информирует пресс-служба американского клуба в «Твиттере».
В этом сезоне 22-летний форвард дебютировал в НХЛ и принял участие в четырёх матчах Национальной хоккейной лиги. 16 февраля, во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) провёл на льду 13 минут 41 секунду, забросил свою дебютную шайбу и заработал показатель полезности «+2».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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