«Металлург» в гостях всухую проиграл «Нефтехимику»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Буцаев». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников, который оформил свой третий шат-аут в сезоне, отразив 22 броска. Единственную шайбу в матче забросил Марат Хайруллин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье поражение магнитогорского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Металлург» в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 25 февраля.
- 23 февраля 2021
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