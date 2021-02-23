«Металлург» в гостях всухую проиграл «Нефтехимику»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл магнитогорский «Буцаев». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Нефтехимика» Евгений Иванников, который оформил свой третий шат-аут в сезоне, отразив 22 броска. Единственную шайбу в матче забросил Марат Хайруллин.

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Это третье поражение магнитогорского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Металлург» в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 25 февраля.