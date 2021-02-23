ХК «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку», продлив серию поражений до 5 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Спартака» Сергей Широков, который оформил дубль и отдал две результативные передачи. Три очка в составе победителей набрал Йори Лехтеря (2+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» в Москве — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 25 февраля.