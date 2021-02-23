ХК «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку», продлив серию поражений до 5 матчей
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Олега Знарка.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Спартака» Сергей Широков, который оформил дубль и отдал две результативные передачи. Три очка в составе победителей набрал Йори Лехтеря (2+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это пятое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» в Москве — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 25 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Широков (Вишневский) – 16:22' (5x5) 2:0 Лехтеря (Широков, Бакош) – 25:06' (5x4) 3:0 Фёдоров (Рылов, Талалуев) – 34:06' (5x3) 4:0 Лехтеря (Никишин, Широков) – 42:56' (5x5) 5:0 Широков (Лехтеря, Радил) – 48:40' (5x5) 5:1 Руденков (Валенцов, Мироманов) – 49:41' (5x5) 6:1 Бакош (Рылов, Чернов) – 55:33' (5x5)
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