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ЦСКА всухую обыграл «Северсталь», забросив 3 шайбы

ЦСКА всухую обыграл «Северсталь», забросив 3 шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а ЦСКА в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коростелёв (Светлаков) – 35:01' (5x5)   0:2 Андронов (Карнаухов) – 39:34' (5x5)   0:3 Шалунов (Мамин, Окулов) – 59:34' (5x5)
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