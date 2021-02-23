ЦСКА всухую обыграл «Северсталь», забросив 3 шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а ЦСКА в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 25 февраля.
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