Ставровский — о новом контракте с «Сочи»: я как солдат, что скажут, то и буду делать

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:6).

«Счёт говорит сам за себя, он на табло. Ребята провели очень эмоциональную игру, немножко их не хватило, но всё, что могли, они из себя вытащили. Какие мысли по поводу работы в следующем году после провального сезона? У руководства мысли, а я как солдат, что скажут, то и буду делать. Предложат новый контракт – буду дальше работать. Нет – поблагодарю, что дали такой прекрасный шанс поработать в КХЛ», — передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» в Москве — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 25 февраля.