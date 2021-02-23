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Питерс – о 0:6: проблема была в игре «Автомобилиста», а не в голкиперах

Питерс – о 0:6: проблема была в игре «Автомобилиста», а не в голкиперах
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:6).

«Они дважды реализовали двойное большинство в начале матча, после этого всё пошло под откос. Сегодня проблема команды была в общей игре, а не в действиях голкиперов. Решение по смене Гросса принял тренер вратарей, который хорошо знает ребят и много с ними работает. Повторюсь, я не считаю, что проблема была в голкиперах. Тренер вратарей принял такое решение, мы его поддержали», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 25 февраля в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Динамо» 27 февраля в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, разгромив «Автомобилист» со счётом 6:0
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