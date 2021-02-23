Знарок: Лехтеря пока не до конца набрал форму. Надеюсь, что прибавит к плей-офф
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (6:1).
«Идеальной игра никогда не бывает. Есть моменты, которые нам надо подправлять. Есть ли определённость с шестым легионером перед плей-офф? Не знаю, как будет. У нас у Юсе была микротравма. Давайте посмотрим дальше и будем решать. Лехтеря пока не до конца набрал форму, надеюсь, что прибавит, не лучшая его игра сегодня. Но в любом случае он прибавляет», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» в Москве — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 25 февраля.
ХК «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку», продлив серию поражений до 5 матчей
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