Крикунов: не скажу, что «Динамо» с такой игрой хорошо сыграет в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:0).

«Мы хорошо настроились на сегодняшний матч. Быстро заработали удаления, потом использовали их. Забили шесть голов, после чего успокоились, но всё равно старались не пропустить, играли до конца. Ерёменко помогли отыграть на ноль, результат достойный для такого матча.

Ребята понимали, что это последний домашний матч в регулярном чемпионате. Мы говорили им об этом. Многие хотели забить, да и забили. Тот же Муранов сегодня забил и ещё много голевых моментов упустил.

Яшкин – прирождённый бомбардир. Он играет на острие атаки, играет с таким центральным нападающим, как Шипачёв. Он ещё много моментов сегодня не использовал, хотя бы когда выходили «два в один» с Шипачёвым, и не забил.

Я сейчас не готов сказать, каким составом будем играть с «Куньлунем». Надо посмотреть по ситуации. В принципе я скажу, что мы начали загодя готовиться к плей-офф, поэтому ребята находятся в хорошем физическом состоянии. А чтобы эта форма не упала, надо продолжать работать. Я бы не сказал, что мы с такой игрой хорошо сыграем в плей-офф. Начало матча была хорошим, а вторая половина игры… неизвестно, чем бы всё закончилось», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.