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Разин — о 0:3 с ЦСКА: с такой игрой «Северстали» в плей-офф делать нечего

Разин — о 0:3 с ЦСКА: с такой игрой «Северстали» в плей-офф делать нечего
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3).

«Нас сегодня хватило минут на 5–7, когда играли в чужой зоне. Потом на первый план вышло качество передач, которое у нас сегодня отсутствовало, в отличие от ЦСКА. За счёт этого и скорости у соперника были выше, а мы больше бегали без шайбы, тратили больше сил.

Мы нагрузили ребят в перерыве, сейчас потихонечку отходим. Игру надо искать, её не нужно терять. Сегодня у нас много ребят выпало из игрового ритма. В предстоящих двух матчах хотелось бы, чтобы они нашли свою игру. С такой игрой, как сегодня, в плей-офф нам делать нечего, а хочется задержаться там подольше», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

ЦСКА всухую обыграл «Северсталь», забросив 3 шайбы
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