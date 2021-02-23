«Амур» в гостях обыграл минское «Динамо». Команды забросили 11 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 6:5 (2:3, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Амура» Александр Полунин, в его активе один гол и две результативные передачи. Голкипер гостей Марек Лангхамер отразил 41 бросок. По два очка в составе минчан набрали Алексей Протас (1+1) и Степан Фальковский (0+2).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с рижскими одноклубниками, а «Амур» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 25 февраля.
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