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«Амур» в гостях обыграл минское «Динамо». Команды забросили 11 шайб

«Амур» в гостях обыграл минское «Динамо». Команды забросили 11 шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 6:5 (2:3, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Амура» Александр Полунин, в его активе один гол и две результативные передачи. Голкипер гостей Марек Лангхамер отразил 41 бросок. По два очка в составе минчан набрали Алексей Протас (1+1) и Степан Фальковский (0+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с рижскими одноклубниками, а «Амур» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Йордан (Бутузов) – 02:26' (4x5)   1:1 Мосалёв (Фальковский, Менелл) – 03:46' (5x4)   1:2 Голубев (Зогорна, Полунин) – 15:43' (5x5)   2:2 Митчелл (Принс) – 16:28' (5x5)   3:2 Паре (Горбунов) – 18:15' (5x5)   4:2 Варфоломеев (Протас, Соловьёв) – 22:59' (5x4)   4:3 Бутузов (Терещенко, Йордан) – 26:54' (5x5)   4:4 Полунин – 27:53' (5x5)   4:5 Зогорна (Полунин, Турбин) – 30:27' (5x4)   5:5 Протас (Клинкхаммер, Фальковский) – 48:24' (5x5)   5:6 Пьянов (Турбин) – 54:06' (5x5)
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